Galatasaray'ın Kadıköy karnesi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 mücadelede Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-lacivertliler ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 1 maç ise berabere sona erdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan son 5 derbi şöyle:
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3
10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0
06.02.2021
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1
23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3
14.04.2019
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1
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