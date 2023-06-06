Galatasaray'ın kaleci planında listede 3 Türk isim: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç ve Doğan Alemdar

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, mevcut yabancı kuralının gelecek sezon da uygulanacak olması nedeniyle Türk oyuncu rotasyonunu güçlendirmek istiyor.



Bu doğrultuda kaleci takviyesi öncelikli durumda. Listede 3 isim var.



Yönetim, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a teklif yapmayı planlıyor ancak Karadeniz ekibi kaptanını satmak istemiyor.

UĞURCAN OLMAZSA A VE B PLANI



ündemdeki bir diğer isim, ligin ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Günay Güvenç.



Bonservisi Gaziantep'te bulunan 31 yaşındaki kaleci için kulübüyle görüşülecek.



Sarı-kırmızılılar, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Doğan Alemdar için de nabız yoklayacak. 20 yaşındaki futbolcu, sezon başında da gündeme gelmiş ancak Fransız ekibi transfere sıcak bakmamıştı.



Galatasaray'da 12 yıldır kaleyi koruyan 36 yaşındaki Fernando Muslera'nın 1 yıllık sözleşmesi kaldı, yedek kaleci Okan Kocuk'un kontratı ise sona erdi.