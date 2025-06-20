Galatasaray'ın kamp yapacağı ülke ve maçları belli oldu

Galatasaray sezon öncesi kamp programını açıkladı. Sarı kırmızılılar 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak.



20 Temmuz’da Admira Wacker ve 23 Temmuz’da Cagliari ile hazırlık maçı yapılacak. Galatasaray, Avusturya'daki kampta 20 Temmuz’da Admira Wacker ve 23 Temmuz’da Cagliari ile hazırlık maçı oynayacak.



İstanbul'a dönecek ve sezon öncesi 2 hazırlık maçı daha yapacak Galatasaray, RAMS Park’ta oynanacak olan maçlarda 26 Temmuz’da RC Strasbourg ile 2 Ağustos’ta ise S.S. Lazio maçı son hazırlıklarını yapacak.