Galatasaray'ın kasası doldu taştı: Ajax maçıyla birlikte dev gelir

KAZANILAN TOPLAM PARA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak da toplamda 25 milyon 991 bin euro'luk kazanç elde etmişti. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden toplam 32 milyon 291 bin euro gelir elde etti.