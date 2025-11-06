Galatasaray'ın kasası doldu taştı: Ajax maçıyla birlikte dev gelir
06.11.2025 11:55
Haber Merkezi
Galatasaray, Ajax maçını kazanarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden dev bir gelir elde etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 yendi.
Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım etkili başladı. Konuk ekip, özellikle kenar ortaları ve duran toplarla Victor Osimhen'i meşin yuvarlakla buluşturdu. Ajax'ın tecrübeli kalecisi Remko Pasveer ise yaptığı kurtarışlarla Nijeryalı santrfora gol izni vermedi. Mücadelenin ilk 35 dakikasında hücumda etkili olamayan Ajax, sonrasında bulduğu kontratak fırsatlarında skor üretemedi. Soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.
Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya etkili başladı. Galatasaray, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in 60. dakikadaki kafa vuruşuyla öne geçti. Sarı-kırmızılılar, sonrasında 66 ve 78. dakikalarda Osimhen'in penaltıdan bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı.
Galatasaray, bu karşılaşmayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana ulaştı.
Galatasaraylı futbolcuların Osimhen'in golü sonrası yaşadığı sevinç.
KASAYA GİREN PARA
Galatasaray, Ajax maçını kazanarak 2 milyon 100 bin euro'luk galibiyet gelirini kasasına koydu. Son 3 maçında zafere uzanan sarı-kırmızılılar, sadece başarı primlerinden toplam 6 milyon 300 bin euro kazanmış oldu.
Galatasaraylı Osimhen, attığı golün sevincini böyle kutlamıştı.
KAZANILAN TOPLAM PARA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak da toplamda 25 milyon 991 bin euro'luk kazanç elde etmişti. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden toplam 32 milyon 291 bin euro gelir elde etti.