Galatasaray'ın Kayserispor kadrosu belli oldu: Barış Alper kararı!

BARIŞ ALPER' SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Suudi Arabistan ekibi NEOM'un Barış Alper Yılmaz'la görüştüğü ve maaşının 7 katını önerdiği iddia edilmişti.



Suudi kulübünün Galatasaray'a teklifinin ise 30 milyon euroyu bulduğu ancak sarı kırmızılı kulübün kapıyı 50 milyon eurodan açtığı ve ilk görüşmeden sonuç çıkmadığı iddia edilmişti.



Bu gelişmenin ardından Galatasaray, kulübün izni olmadan oyuncunun aklının çelinmesinden dolayı NEOM'a ihtar çektiği öne sürülmüştü.



Barış Alper'in ise Galatasaray yönetimine "Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam." dediği iddia edilmişti.

Başkan Dursun Özbek, futbolcunun transferine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Futbolcunun menajeri ise Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için “Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin” şeklinde söz vermiştir." ifadelerini kullandı.