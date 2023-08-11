Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasındaki deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Yeni transfer Wilfried Zaha listede yer alırken Zaniolo kadroda yer almadı.
İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
1 Fernando Muslera
2 Léo Dubois
3 Angeliño
7 Kerem Aktürkoğlu
8 Kerem Demirbay
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
11 Yunus Akgün
14 Wilfried Zaha
19 Günay Güvenç
21 Halil Dervişoğlu
22 Berkan Kutlu
23 Kaan Ayhan
25 Victor Nelsson
27 Sérgio Oliveira
34 Lucas Torreira
40 Emin Bayram
42 Abdülkerim Bardakci
53 Barış Alper Yılmaz
88 Kazımcan Karataş
93 Sacha Boey
94 Cédric Bakambu
98 Berk Balaban
✈️ M.H. Kayserispor maçı kamp kadromuz 👇 #KYSvGS pic.twitter.com/vHjoUldt7N— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2023
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