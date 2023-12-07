Galatasaray'ın kırmızı çizgisi Mauro Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, göstediği performans ile sarı-kırmızılı taraftarların gönlüne taht kurdu.

Sabah'ın haberine göre, kadroda yer alan tüm oyuncuları için transfer tekliflerine açık olan Galatasaray'ın, Mauro Icardi'ye gelecek tüm teklifleri reddedeceği kaydedildi.

Yaz transfer sezonunda Arabistan takımlarından gelen teklifleri geri çevirerek Galatasaray'ı seçen Icardi'nin, yeni jenerasyon üzerindeki etkisi de dikkate alındığı aktarıldı.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 42 gol kaydetti.