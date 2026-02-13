Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor, ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Eyüpspor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.



Ligde sarı-kırmızılılar, 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 52 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Eflatun-sarılılar ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.



Galatasaray, Eyüpspor karşısında galip gelip, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.



Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 3 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray'ın 9 golüne, Eyüpspor 3 golle karşılık verdi.



Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Galatasaray, 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

LİGDE 9 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ



Galatasaray, bu sezon Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybettikten sonra yenilmedi. Ligde daha sonra çıktığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 2 kez de berabere kaldı. Cimbom, ligde son olarak dış sahada Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.



ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART SINIRINDA



Galatasaray'da, Eyüpspor maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında bulunuyor. Bardakcı, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.



Sakatlıkları bulunan Leroy Sane ile Arda Ünyay'ın durumları ise son antrenmandan sonra belli olacak.