Galatasaray'ın konuğu Karagümrük: İlk 11'de sürpriz

NELSSON VE CUESTA YOK



Müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.



Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.



77 GÜN SONRA KAVUŞMA



Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.



Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.



Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.



SON 6 MAÇTA GOL YEMEDİ



Galatasaray, çıktığı son 6 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.



"Cimbom", söz konusu süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.



Galatasaray, bu sezona da 3-0'lık Gaziantep FK maçıyla başladı.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper.



Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Ömer, Daniel, Doh, Serginho, Berkay, Ahmet, Tiago.