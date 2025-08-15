Galatasaray'ın konuğu Karagümrük: İlk 11'de sürpriz
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesini Galatasaray açıyor... Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Galatasaray, ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük ile ikinci haftanın açılışında karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Lige 3 puanla başlayan Okan Buruk'un ekibi, 12 maçlık galibiyet serisini sürdürmenin peşinde.
OSIMHEN VE ICARDI DÖNÜYOR
Sarı kırmızılılarda takıma geç katılan Victor Osimhen'in mücadeleye yedek kulübesinde başlaması planlanıyor. Sakatlıktan dönen kaptan Icardi'nin ise uzun süre sonra maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
İlk haftada Başakşehir maçı ertelenen konuk Fatih Karagümrük ise yeni sezondaki ilk sınavını verecek.
NELSSON VE CUESTA YOK
Müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.
Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.
77 GÜN SONRA KAVUŞMA
Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.
Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.
SON 6 MAÇTA GOL YEMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 6 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.
"Cimbom", söz konusu süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Galatasaray, bu sezona da 3-0'lık Gaziantep FK maçıyla başladı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper.
Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Ömer, Daniel, Doh, Serginho, Berkay, Ahmet, Tiago.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Galatasaray
- Fatih Karagümrük