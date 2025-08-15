NTV.COM.TR

Galatasaray'ın konuğu Karagümrük: İlk 11'de sürpriz

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesini Galatasaray açıyor... Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

, ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük ile ikinci haftanın açılışında karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Lige 3 puanla başlayan Okan Buruk'un ekibi, 12 maçlık galibiyet serisini sürdürmenin peşinde.

OSIMHEN VE ICARDI DÖNÜYOR

Sarı kırmızılılarda takıma geç katılan Victor Osimhen'in mücadeleye yedek kulübesinde başlaması planlanıyor. Sakatlıktan dönen kaptan Icardi'nin ise uzun süre sonra maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

İlk haftada Başakşehir maçı ertelenen konuk Fatih Karagümrük ise yeni sezondaki ilk sınavını verecek.

NELSSON VE CUESTA YOK

Müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.

Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

77 GÜN SONRA KAVUŞMA

Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.

'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.

SON 6 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 6 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", söz konusu süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, bu sezona da 3-0'lık Gaziantep FK maçıyla başladı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper.

Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Ömer, Daniel, Doh, Serginho, Berkay, Ahmet, Tiago.

