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Galatasaray'ın konuğu Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin durumu belirsiz. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray'ın konuğu Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler

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'da hedef üst üste 10. galibiyet.

Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında 'yı konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, ligim geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

SAKATLARDA SON DURUM

Sarı-kırmızılar, Mauro Icardi ve Tanguy Ndombele'nin tedavisi sürüyor. Arjantinli Yıldızın durumu maç saatinde belli olacak. Kas sakatlığı bulunan Ndombele ise forma giyemeyecek.

Ligde son iki maçını kazanan Kasımpaşa ise 18 puanla 5. basamakta.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey-Sanchez-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Kerem D., Tete-Kerem A.-Zaha, Barış(Icardi)

Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Omeruo, Winck, Yasin, Aytaç, Gökhan, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy 

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