Galatasaray'ın konuğu Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler

Galatasaray'da hedef üst üste 10. galibiyet.



Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.



Sarı-kırmızılılar, ligim geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

SAKATLARDA SON DURUM



Sarı-kırmızılar, Mauro Icardi ve Tanguy Ndombele'nin tedavisi sürüyor. Arjantinli Yıldızın durumu maç saatinde belli olacak. Kas sakatlığı bulunan Ndombele ise forma giyemeyecek.



Ligde son iki maçını kazanan Kasımpaşa ise 18 puanla 5. basamakta.



RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Boey-Sanchez-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Kerem D., Tete-Kerem A.-Zaha, Barış(Icardi)



Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Omeruo, Winck, Yasin, Aytaç, Gökhan, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy