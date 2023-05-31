Galatasaray'ın kupa koleksiyoneri Okan Buruk: 16. kupasını kazandı

Okan Buruk hayalindeki ilk sezonda Galatasaray'da şampiyonluğa ulaştı.



Buruk futbolculuk yıllarında da Galatasaray'ın altın çağında, sahadaki kahramanlarından biriydi. UEFA Kupası, Süper Kupa ve 7 Süper Lig zaferiyle efsaneleştiği Galatasaray'da, 16'ncı kupasını teknik direktör unvanıyla kazandı.



Koleksiyonuna bu özel parçayı eklediği sezondan önce, "Göreve hazırım" dedi.



Doğru zamanın gelmesi için 12 yıl hazırlandı. Galatasaray Teknik Direktörlüğü'nü kulüp efsanesi olmasına borçlu değildi.



Elazığspor, Gaziantep, Sivasspor ve Göztepe'yi çalıştırarak başladığı antrenörlük kariyerinde, ilk çıkışını Akhisar'da yaptı. Yarı finalde Galatasaray'ı, finalde Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı.



Çaykur Rizespor'da oynattığı futbolla dikkat çektikten sonra, tarihe geçeceği Başakşehir'e adım attı. Turuncu-lacivertlileri ilk sezonunda Türk futbolunun 6'ncı şampiyonu yaptı. Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferiyle parlattığı kariyerinde sıradaki adres yuvasıydı.

REKORTMEN BİR TAKIM YARATTI

Geçen sezonu 13'üncü sırada tamamlayan Galatasaray'ın yenilenen kadrosundan rekortmen bir takım yarattı.



14 maçlık galibiyet serisiyle Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu alırken, Kadıköy'de 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinde Jorge Jesus'u mat etti.



Icardi, Mertens, Torreira, Juan Mata ve Zaniolo gibi dünya yıldızlarını barındıran kadrosunda, forma adaletini ustalıkla sağladı. Bafetimbi Gomis ile yaşanılan krizde sakin kalarak, Fransız golcüyü takıma geri döndürdü.



Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğunun mimarı Buruk'un sıradaki hedefi; Sarı-kırmızılıları 4 sezondur uzak kaldığı Şampiyonlar Ligi sahnesine döndürmek.