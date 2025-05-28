Galatasaray'ın kutlamalarda kazandığı para açıklandı: Çılgın gelir

Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Galatasaray, geçtiğimiz pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda 'Champions Fest' etkinliği düzenledi. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yaptıkları etkinlikler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.



Kutlamaları kısa sürede organize ettiklerini söyleyen Yazgan, "Üzüldüğüm bir takım şeyler var. Dünyanın en kolay şeyi stadımızda, Başakşehir maçından sonra bir organizasyon yapmaktı. Biz, farklı bir şey yapmak istedik. Bence çok önemli bir cesaretti. Galatasaray'ı seven herkesin aidiyetini güçlü tutmamız gerekiyordu. Stada gelemeyen, ekonomik olarak zorlanan, kombine alacak imkanı olmayan, orijinal formayı alamayan ve içinde Galatasaray sevgisi barındıranlara ulaşma kaygımız vardı. Yüzbinlerce kişinin oraya gelmesinden ve bir kişinin bile burnu kanamadan gecenin tamamlanmasından dolayı memnunuz" şeklinde konuştu.



"250'ŞER DRONE KALDIRACAKTIK"



Etkinlikler sırasında bazı aksaklıkların olduğunu ifade eden Eray Yazgan, "Biz, 18 Mayıs akşamı şampiyon olduk. 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da bir organizasyon yaptık. Yenikapı'daki kutlama için İstanbul Valiliği'ne ilk yazımızı 20 Mayıs'ta yazdık. 21 Mayıs'ta düzenleyecek firma belli oldu. Üç gece alanda uyuduk. Yıllarca planlanan Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış gününde yağmur yağdı ve birçok aksilik yaşandı. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum. Taraftarımızı çok zor durumda bıraktık, yağmur altında kaldılar ama iyi niyetli bir şey ortaya koyduk. Dört günde olabilecek en iyi organizasyonu düzenlemeye gayret ettik. Eksiklerimiz tabii ki vardı. Ancak bugüne kadar denenmemiş bir şeyi yaptık. Meteoroloji bize gece 12.00'den sonra yağış beklendiğini söylemişti. Yaklaşık 1500 adet dron ile yapacağımız gösterileri iptal etmek zorunda kaldık. Dron şovu, o gecenin en gösterişli işi olacaktı. İstanbul'un 4 noktasından daha 250'şer drone kaldıracaktık" diye konuştu.



KUTLAMALARDA ÇILGIN GELİR



GS Plus uygulamasındaki premium üyelikten yaklaşık 150 milyon TL kazanıldığını açıklayan Yazgan, alandaki GS Store satışından da 25 milyon TL ciro yapıldığını ifade etti.



Yazgan ayrıca hafta sonunda Türkiye genelindeki GS Store'larda yaklaşık 80 milyon TL'lik satış yaptıklarını söyledi.



Eray Yazgan, kutlamaların 70 milyon TL’ye mal olduğunu, organizasyonundan elde ettikleri sponsorluk gelirlerinin maliyetin üzerine çıktığını vurguladı.