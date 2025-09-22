NTV.COM.TR

Galatasaray'ın ligdeki yenilmezlik serisi 14'e çıktı

Yeni sezonda 6'da 6 yapan Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

EN SON BEŞİKTAŞ'A KAYBETTİ

Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 8, bu sezon da 6 olmak üzere oynadığı 14 müsabakadan galip ayrıldı.

Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.

