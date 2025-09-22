Galatasaray'ın ligdeki yenilmezlik serisi 14'e çıktı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

EN SON BEŞİKTAŞ'A KAYBETTİ

Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 8, bu sezon da 6 olmak üzere oynadığı 14 müsabakadan galip ayrıldı.



Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.

