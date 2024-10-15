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Galatasaray'ın maçı ne zaman? Galatasaray-Elfsborg maçı tarihi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Bu gelişmenin ardından Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsveç ekibi Elfsborg ile yapılacak maçın tarihi merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman?

Galatasaray'ın maçı ne zaman? Galatasaray-Elfsborg maçı tarihi

UEFA Avrupa Ligi'nde -Elfsborg maçına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi bu sezon ilk kez 36 takımın katılımıyla düzenlenirken puan sıralamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. İşte, -Elfsborg maçı tarihi...

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Elfsborg ile mücadele edecek.

23 Ekim'de oynanacak karşılaşma, TSİ 17.30'da başlayacak

Müsabaka, TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

GALATASARAY'IN AVRUPA'DA KALAN MAÇLARI

23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık l Malmö - Galatasaray

21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak l Ajax - Galatasaray

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