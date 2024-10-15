Galatasaray'ın maçı ne zaman? Galatasaray-Elfsborg maçı tarihi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Bu gelişmenin ardından Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsveç ekibi Elfsborg ile yapılacak maçın tarihi merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray-Elfsborg maçına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi bu sezon ilk kez 36 takımın katılımıyla düzenlenirken puan sıralamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. İşte, Galatasaray-Elfsborg maçı tarihi...
GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Elfsborg ile mücadele edecek.
23 Ekim'de oynanacak karşılaşma, TSİ 17.30'da başlayacak
Müsabaka, TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.
GALATASARAY'IN AVRUPA'DA KALAN MAÇLARI
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray
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