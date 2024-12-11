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Galatasaray'ın Malmö kadrosu belli oldu: Abdülkerim var, Barış Alper ve Osimhen yok

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Malmö maçı kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Malmö kadrosu belli oldu: Abdülkerim var, Barış Alper ve Osimhen yok

, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Aralık 20.45'te karşılaşağı Malmö maçı kamp kadrosunu duyurdu. 

Listede sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Ismael Jakobs, Kaan Ayhan ve Mauro Icardi yer almadı.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Malmö kadrosu belli oldu: Abdülkerim var, Barış Alper ve Osimhen yok - 1
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