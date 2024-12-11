Galatasaray'ın Malmö kadrosu belli oldu: Abdülkerim var, Barış Alper ve Osimhen yok
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Malmö maçı kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Aralık 20.45'te karşılaşağı Malmö maçı kamp kadrosunu duyurdu.
Listede sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Ismael Jakobs, Kaan Ayhan ve Mauro Icardi yer almadı.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Galatasaray
- Spor&Skor