Galatasaray'ın Molde kadrosu açıklandı: 3 eksikle Norveç deplasmanı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.



Yeni transferlerden Kerem Demirbay ve Tete kadroda yer aldı.

Zaha, Ziyech ve kart cezalısı Torreira listede yok.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular yer aldı:



Fernando Muslera, Günay Güvenç, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Atakan Ordu, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Mateus Tete, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.

