Galatasaray'ın Morata transferinde kelebek etkisi: Feyenoord'dan Romulo hamlesi

Galatasaray'ın Milan'dan Alvaro Morata'yı transfer etmesiyle beraber İtalyan ekibi Feyenoord'dan Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı.

Böylelikle hücum bölgesinde santrfor ihtiyacı olan Feyenoord, golcü arayışına girdi.

Hollanda basınında yer alan habere göre, Feyenoord'un Göztepe'nin golcüsü Romulo Cardoso için hamle yaptığı öne sürüldü.

Romulo, Göztepe’ye Club Athletico Paranaense’den kiralık olarak katılmıştı ve kulüp, yaz transfer döneminde 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyla 2028’e kadar sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Rotterdam ekibinin İzmir ekibine birkaç teklif sunduğu oyuncunun da Feyenoord'a sıcak baktığı öğrenildi.

Brezilyalı golcü Göztepe formasıyla şu ana kadar 20 resmi maçta 10 gol atıp 8 asist kaydetti.

Hollanda'da yarın gece kış transfer dönemi kapancağından dolayı Feyenoord'un 4 Şubat Salı gününe kadar bu transferi olumlu ya da olumsuz neticelendirmesi bekleniyor.