Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklif duyuruldu

Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen için sarı-kırmızılıların İtalyan ekibine yaptığı teklif belli oldu.

Coriiere dello Sport'un haberine göre, Nijeryalı golcünün sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinden 10 milyon euro düşük bir teklif Napoli'ye iletildi.

Ancak Napoli'nin 65 milyon euroluk bu teklifi reddettiği ve 75 milyon euroluk bonservis beklentisini yinelediği kaydedildi.

Ayrıca Avrupa'dan birçok kulübün de hedefinde olan Victor Osimhen için diğer kulüplerin ise 6 milyon euroluk bir tazminat ödemesi gerektiği de vurgulandı.

Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Osimhen'in Haziran ayıyla birlikte tüm kulüpler için serbest kalma bedeli 75 milyon euro olacak.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 20 resmi maça çıkan yıldız oyuncu, bu mücadelelerde 16 gol atıp, 5 asistlik katkı verdi.