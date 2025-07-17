Galatasaray'ın Osimhen pazarlığında sembolleşti... Fevri başkan Laurentiis kendi taraftarıyla bile kavga ediyor

Galatasaray'ın Napoli ile akıl oyunlarına dönen pazarlığında bir kişi sembolleşti.



İtalyan ekibinin sahibi olan başkan Aurelio de Laurentiis, Osimhen transferindeki en zorlu engel olarak gösteriliyor. Sürece damga vuran bu ismin futbol dünyasındaki yeri ve transfer yöntemlerini NTV Milano muhabiri Şeyda Canepa anlattı. 5 KUPA 3.5 MİLYAR EUROLUK CİRO

"İtalya'da da tartışmalı bir figür ancak Napoli'nin patronu o." diyen Canepa, "Eski usul bir kulüp başkanı olarak görevini sürdürüyor. Son 20 yılda kulübe 5 kupa kazandırdı. 3.5 milyar euroluk bir ciro yaptı ve büyük kısmını kulübün kasasına koydu." ifadelerini kullandı.

Aurelio de Laurentiis

OLAYLARIN BAŞROLÜNDEYDİ



Canepa sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kulübü satın aldığında kulüp dibe vurmuştu. Laurentiis 20 yılda zaman zaman kendi taraftarını da kızdırdı. Serie A kulüp başkanları toplantısında küfür ederek toplantıyı terk etti. Geçen yıl Barcelona maçında görev yapan gazetecilere saldırmıştı.



Fevri bir karakter öne çıkıyor. Ancak cesur kararlara alarak cömert harcamalar da yapıyor.



76 yaşındaki başkanın diğer takımı ise Bari. Film sektöründe de var ancak futbol da daha fazla öne plana çıkıyor."

OSİMHEN'DE SON DURUM



Laurentiis'in isteklerinden dolayı transfer süreci uzayan Osimhen'de sona yaklaşıldı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; De Laurentiis ve ekibi son teklife ikna olmak üzere, iş yüzde yüzde 80 bitmiş durumda. Teminat verildi ve 45 milyon euro peşin, 30 milyon euro ise 1 yıl içinde taksitle ödenecek. Sonraki satıştan pay talebi ise henüz netlik kazanmadı.



SON İSTEK DE KABUL EDİLDİ



Napoli, Osimhen'in 3 yıl boyunca İtalya'ya satılmamasını talep etmişti. Sarı kırmızılılar İtalyan ekibinin bu talebini de kabul etti.