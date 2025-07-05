Galatasaray'ın Osimhen transferinde sürpriz iddia: Napoli ile anlaşma tamam, Osimhen ile yüz yüze görüşme yapılacak

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Victor Osimhen transferinde hareketli günler yaşanıyor.



AL HİLAL'İ REDDETTİ, JUVENTUS TRANSFERDEN ÇEKİLDİ



Nijeryalı golcünün adı transfer döneminde çokça transfer iddiasına karışırken, Osimhen'in Al Hilal'in ısrarlı tekliflerini reddetmesi ve Juventus'un transferden çekilmesiyle Galatasaray mutlu sona yakın gözüküyor.



"NAPOLİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI" İDDİASI



Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Osimhen transferi için Napoli ile masaya oturdu. Galatasaray bu görüşmede bonservis konusunda anlaşmaya vardı.



YÖNETİM OSİMHEN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK



Sarı kırmızılı yönetimin kısa süre içerisinde de Osimhen'le yüz yüze bir görüşme yapacağı belirtildi.