Galatasaray'ın paylaşımına Trabzonspor'dan tepki. Görsel saatler sonra kaldırıldı
02.05.2026 16:46
Son Güncelleme: 02.05.2026 17:00
Sümela Manastırı Trabzonspor'un turistik bölgeleri arasında.
Süper Lig'de şampiyonun belli olabileceği maça saatler kala Galatasaraylılar ve Trabzonsporlular birbirine girdi.
Galatasaray 26. şampiyonluğuna ulaşmak için bu akşam Samsun'da sahaya çıkacak.
Sarı kırmızılılar kazanması halinde takipçilerin alacağı sonuca bakmadan bitime iki hafta kala mutlu sona ulaşacak.
Maça saatler kala Galatasaray Store'un resmi hesabından Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı'na Galatasaray bayrağı asılmış bir görsel yayınlandı.
Trabzonsporlu taraftarlar bu paylaşıma tepki gösterdi. Tepkiler sonrası X 'te paylaşılan görsel kaldırıldı.
GS STORE TARAFINDAN PAYLAŞILAN GÖRSEL
GS Store'un paylaşımı.
GEÇEN YIL DA PAYLAŞIM KALDIRILMIŞTI
Galatasaray’ın geçen yıl yaşanan şampiyonluğu sonrası resmi hesabından yapılan paylaşımda, sarı-kırmızılı renklere boyanmış binalar ve çevresindeki detaylar yer almıştı.
Görsellerden birinde Trabzon’un Of ilçesinde çekildiği iddia edilmişti. Bazı taraftarlar fotoğrafın yapay zeka olduğunu iddia etmişti.
Sarı kırmızılı ekip daha sonra paylaşımı kaldırmıştı.