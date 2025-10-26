Galatasaray'ın rakibi Ajax, 5 gollü maçta kazandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, Hollanda liginde (Eredivisie) Twente'yi 3-2 yendi.



Eredivisie'nin 10. haftasında Twente'ye konuk olan Ajax, Wout Weghorst'un 49, Oscar Gloukh'un 51 ve Mika Godts'un 56. dakikada attığı gollerle galip geldi.



Ev sahibi ekibin gollerini, 4. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson ve 64. dakikada penaltıdan Ricky van Wolfswinkel attı.



Ligde iki maç sonra kazanan Ajax, 19 puana ulaştı. Twente ise 14 puanda kaldı.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Ajax'a konuk olacak.