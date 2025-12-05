Galatasaray'ın rakibi Avrupa öncesi Samsunspor: Icardi mi Osimhen mi?

Galatasaray, liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, haftaya 5'insi sırada giren Samsunspor ile karşılaşacak.

Rams Park'taki mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Son olarak derbide Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle arasındaki 1 puanlık farkı korudu.

Galatasaray'da cezalı oyunculardan Sallai, Eren ve Metehan maç kadrosunda olmayacak.

Tedavileri süren Singo ve Jakobs da eksikler arasında.



BAZI İSİMLER RİSKE EDİLMEYEBİLİR

Sakatlıktan dönen Osimhen, Yunus, Berkan ve Kaan'ın da Monaco ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ilk 11'de riske edilmesi beklenmiyor.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürüyor.

Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Mendes ve hak mahrumiyeti cezası alan Celil kadroda yer almayacak.



MUHTEMEL 11



Galatasaray:

Uğurcan

Davinson - Lemina - Abdülkerim - Kazımcan

İlkay - Torreira

Sane - Sara - Barış ve

Icardi