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Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'e Joshua Kimmich'ten kötü haber

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'in yıldız orta sahası Joshua Kimmich, Almanya Milli Takımı ile gittiği ABD'de gribal enfeksiyon geçirdiği gerekçesiyle kadrodan çıkartıldı.

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'e Joshua Kimmich'ten kötü haber

, A Grubu üçüncü maçında Bayern Münih'i konuk edecek.

Upamecano'nun sakatlığının ardından Bavyera ekibine bir kötü haber de Joshua Kimmich'ten geldi.

Kicker'ın haberine göre, Almanya Milli Takımı ile ABD'ye giden Kimmich, geçirdiği gribal enfeksiyon sebebiyle kadrodan çıkartıldı. 

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Bayern Münih'te Matthij de Ligt, Upamecano, Tarek Buchmann, Raphael Guerreiro ve Sergi Gnabry'nin sakatlıklarının bulunduğu belirtildi.

Galatasaray - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi karşılaşması 24 Ekim Salı Günü Rams Park'ta oynanacak. 

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