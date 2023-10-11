Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'e Upamecano'dan kötü haber

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bayern Münih'i konuk edecek.
Sarı-kırmızılı ekip A Grubunda topladığı 4 puanla 2. sırada yer alırken, Bayern Münih ise 6 puanla lider konumunda.
UPAMECANO GALATASARAY MAÇINI KAÇIRACAK MI?
Fransız oyuncu, Bundesliga'da Freiburg'a karşı oynanan maçın 77. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Bavyera ekibi defans oyuncusu Dayot Upamecano'nun sol hamstring kasından sakatlandığını açıkladı.
Öte yandan 24 yaşındaki defans oyuncusu sakatlığından dolayı milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Bundesliga'da 21 Ekim tarihinde oynanacak Mainz maçını kaçıracağı belirtilen Upamecano'nun Galatasaray karşısında sahada olup olmayacağı ise bilinmiyor.
DE LIGT ANTRENMANLARA BAŞLADI
Yeniden antrenmanlara başlayan Matthijs de Ligt'in ise milli aranın ardından dönmesi bekleniyor.
GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup aşaması müacdelesi 24 Ekim Salı günü oynanacak.
Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
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