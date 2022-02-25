UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçların ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Bugün çekilecek kurayla Galatasaray'ın da rakibi netleşecek.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 08:10 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 09:05

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından son 16'ya yükselen takımlar belli oldu.

MUHTEMEL RAKİPLER

Tamamlanan maçların ardından Porto, Sevilla, Leipzig, Atalanta, Barcelona, Rangers, Real Betis ve Braga 'ın da içinde yer aldığı son 16 için vize aldı.

Avrupa Ligi'nde seri başı takımlar ise şu şekilde: Kızılyıldız, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moskova, West Ham

Bugün saat 14.00'te çekilecek kura sonucunda Galatasaray'ın da rakibi belli olacak.

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