Galatasaray'ın rakibi Göztepe: Torreira kadroda yok

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.



RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.



Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi.



Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.



GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR



İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor.



Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle yarın forma giyemeyecek.



Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.



SANCHEZ, SARI KART SINIRINDA



Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.



Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, yarınki maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.



SAHASINDA 30 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.



RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.



Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.



LİGDE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 17 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı.



Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 6 gol yedi.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMI KARŞILAŞACAK



Galatasaray ile Göztepe, şu ana kadar ligin en az gol yiyen iki takımı konumunda bulunuyor.



Geride kalan 9 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gören İzmir temsilcisi, Süper Lig'de en az gol yiyen ekip oldu.



Ligdeki 9 maçta 4 gol yiyen Galatasaray ise bu alanda Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.