Galatasaray'ın rakibi Liverpool, Arsenal'i frikik golüyle devirdi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Liverpool, Arsenal'i tek golle geçti.

İngiltere Premier Lig'de haftanın öne çıkan maçında geçen sezonun şampiyonu , konuk ettiği 'ı 1-0 mağlup etti.

Liverpool şehrindeki Anfield Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, 83. dakikada Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruştan kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Günün bir diğer maçında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer İngiliz rakibi Manchester City ise deplasmanda Brighton'a 2-1 yenildi.

Liverpool, Premier Lig'de 3'te 3 yaparak lider durumda bulunurken Manchester City ise ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puanda kaldı.

