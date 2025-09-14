Galatasaray'ın rakibi Liverpool, Premier Lig'de 90+5'te Salah ile güldü!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Burnley'yi 1-0 yendi.



Ligin 4. haftasında Burnley ile Liverpool, Turf Moor Stadı'nda karşılaştı.



Ayynı zamanda Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi rakiplerinden olan Liverpool, karşılaşma boyunca katı savunma yapan Burnley defansını aşmakta zorlansa da uzatma dakikalarında bulduğu golle galip geldi.



Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah, 90+5. dakikada penaltıdan attığı golle Liverpool'u 1-0'lık galibiyete taşıdı.



Ev sahibi ekipte Lesley Ugochukwu, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



"Kırmızılar" ligde 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Burnley ise 3 puanla 17. sırada kaldı.