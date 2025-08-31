Galatasaray'ın rakibi Manchester City'e son dakika şoku: Üst üste 2. yenilgi!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Brighton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Amex Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Brighton'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada penaltıdan James Milner ve 89. dakikada Brajan Gruda kaydetti. Manchester City'nin tek sayısı ise 34. dakikada Erling Haaland'dan geldi. Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, müsabakada süre almadı.

Bu skorun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Brighton, 4 puanla 10. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Manchester City ise 3 puanla 12. basamakta yer buldu.



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden olan Manchester City, gelecek hafta Manchester United'ı ağırlayacak. Brighton ise Bournemouth deplasmanına çıkacak.