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Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da Casemiro sakatlandı

Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester United'ın orta saha oyuncusu Casemiro sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da Casemiro sakatlandı

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'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden İngiltere temsilcisi Manchester United'ın orta saha oyuncusu Casemiro sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Casemiro, geçen çarşamba günü Newcastle United'a karşı aldığımız Carabao Kupası yenilgisi sırasında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak." denildi.

Brezilyalı futbolcunun, sakatlığı nedeniyle Manchester United'ın 29 Kasım'da Galatasaray'a konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçını da kaçırma ihtimali olduğu belirtildi.

7 EKSİK

Geçmiş haftalarda teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından Jadon Sancho'yu kadro dışı bırakan İngiliz ekibi; Casemiro, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Amad Diallo ve Aaron Wan-Bissaka'nın sakatlığı sonrası 7 oyuncudan yoksun bulunuyor.

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