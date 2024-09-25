Galatasaray’ın rakibi PAOK nerenin, hangi ülkenin takımı?

PAOK FC, Yunanistan'ın Selanik kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Siyah-beyaz renklere sahip olan kulüp, maçlarını 29.800 kişilik Toumba Stadı'nda oynar. Takım şu anda Alpha Ethniki'de mücadele etmektedir.



1875 yılında İstanbul'un bir bölgesi olan Pera'da Hermes adıyla kuruldu ve Türk-Yunan Savaşı'nın etkisiyle tıpkı AEK ve Panionis gibi Yunanistan'a taşınmıştır. 1926 yılında kulübün taşındığı şehir Selanik'dir.



2019 yılında Yunanistan ligini namağlup şampiyon olarak tamamlamıştır.

PAOK GEÇEN SEZON LİGDE ŞAMPİYON OLDU

Sarı-kırmızılıların rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.



Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ların son haftasında da Aris'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 80 puana ulaştı ve sezonu şampiyon tamamladı.



Bu sezon da ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan PAOK, şu anda ligde 13 puanla birinci sırada bulunuyor.



PAOK'UN BAŞINDAKİ İSİM



Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, şu anda PAOK'un teknik direktörlüğünü yapıyor.



2021-2022 sezonundan beri PAOK'un teknik direktörlüğünü yapan Razvan Lucescu, daha öncesinde Al-Hilal, Skoda Xanthi, Petrolul, El-Jaish, Rapid Bükreş, Romanya Milli Takımı ve Brasov'da görev almıştı.



PAOK'ta daha önce 2017-2019 yılları arasında da çalışan Razvan Lucescu, ikişer kez Yunanistan Süper Ligi ve Yunanistan Kupası'nı kazandı.



