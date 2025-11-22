Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise kazandı

22.11.2025 20:28

Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise kazandı
Anadolu Ajansı

AA

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nde kazandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nin 15. haftasında Cercle Brugge'u 2-0 yendi.
 

Lig lideri Union Saint-Gilloise'a galibiyeti getiren golleri Promise Akinpelu ve Alexander Florucz kaydetti.
 

Galatasaray, Belçika ekibini Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü ağırlayacak.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram