Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise kazandı
22.11.2025 20:28
Anadolu Ajansı
AA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nde kazandı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nin 15. haftasında Cercle Brugge'u 2-0 yendi.
Lig lideri Union Saint-Gilloise'a galibiyeti getiren golleri Promise Akinpelu ve Alexander Florucz kaydetti.
Galatasaray, Belçika ekibini Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü ağırlayacak.