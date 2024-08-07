Galatasaray'ın rakibi Young Boys'da sakatlık!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off mücadelesindeki rakibi İsviçre temsilcisi Young Boys oldu.

Geçtiğimiz hafta İsviçre Ligi'nde FC Zürih ile oynayan Young Boys'ta sol ayak bileğinden sakatlanan Kastroit Imeri, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

SAVUNMADA 3 EKSİK

İsviçre ekibinde savunmada Mohamed Camara, Loris Benito, Saidy Janko'nun sakatlıkları bulunuyor.

Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak.

İstanbul'da oynanancak rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Young Boys'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Young Boys önümüzdeki iki ila üç hafta boyunca Kastriot Imeri'den yoksun olacak. 24 yaşındaki hücum oyuncusu Pazar günü FC Zurich'e karşı oynanan maçın son bölümlerinde rakibinin faulünden şans eseri kurtulmuş olsa da sol ayak bileğindeki bağ sakatlığı nedeniyle müsabakalara ara vermek zorunda kalacak."