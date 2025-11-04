Galatasaray'ın rakibinde tanıdık golcü: Takımın en skorer ismi

Hollanda temsilcisinde en golcü oyuncu olarak Wout Weghorst öne çıkıyor.



Bir zamanlar Beşiktaş forması giyen Hollandalı santrfor, bu sezon Hollanda 1. Futbol Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol kaydederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı.



AJAX, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN SON SIRASINDA BULUNUYOR



Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında 36 takım arasında son sırada yer alıyor.



Portekiz ekibi Benfica ile beraber bu aşamada hiç puan alamayan Ajax, eksi 10 averajla puan tablosunun en alt sırasında bulunuyor.

Ajax, ayrıca yediği 11 golle Eintracht Frankfurt ile birlikte bu etapta en çok gol yiyen takım oldu.



HOLLANDA TEMSİLCİSİ, SON 6 AVRUPA KUPASI MÜSABAKASINI KAYBETTİ



Ajax, çıktığı son 6 Avrupa kupası maçında mağlup oldu.



Ajax, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 2-1 yenildiği maçtan sonra, bir üst turda Eintracht Frankfurt'a da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla mağlup oldu.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 2-0, Olimpik Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye 5-1 kaybeden Hollanda temsilcisi, böylece son 6 Avrupa kupası müsabakasından mağlup ayrılmış oldu.



Ajax, bu süreçte kalesinde 19 gol görürken, sadece 4 kez rakip fileleri havalandırabildi.



AJAX, SON 11 RESMİ MÜSABAKASINDA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI



Hollanda temsilcisi çıktığı son 11 resmi müsabakayı gol yemeden tamamlayamadı.



Ajax, son gol yemediği maçta Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 3. haftasında Heracles'i sahasında 2-0 mağlup etmişti. Hollanda temsilcisi sonrasında çıktığı 8 lig ve 3 Şampiyonlar Ligi maçında kalesini gole kapatamadı.

Ajax, söz konusu maçlarda üç galibiyetin yanı sıra dörder beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.