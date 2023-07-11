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Galatasaray'ın rakipleri ilk maçta yenişemedi

Galatasaray'ın rakibinin belirleneceği Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmesinin ilk maçında Zalgiris ile Struga golsüz berabere kaldı.

Galatasaray'ın rakipleri ilk maçta yenişemedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan 'nin 1. eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris, Kuzey Makedonya'nın Struga takımını LFF Stadı'nda konuk etti.

Ev sahibi ekibin daha baskılı oynadığı mücadelede iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Temmuz'da Struga'nın ev sahipliğinde Kuzey Makedonya'da oynanacak. Tur atlayan takım, 2. eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olacak.

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