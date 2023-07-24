Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu.
Galatasaray, Zalgiris Vilnius elemesini geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, 25 Temmuz Salı günü saat 19.00'da Zalgiris Vilnius ile Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. tur maçına çıkacak.
Rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
3. ELEME TURU MAÇLARININ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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