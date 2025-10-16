Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları açıklandı: 40 bin TL!

Liverpool maçında ise bilet fiyatları 2 bin 300 TL ile 50 bin TL arasındaydı.

"Futbol Takımımız, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Sıralaması’ndaki üçüncü hafta mücadelesinde 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45’te Bodø/Glimt takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecektir.



Maçın biletleri, 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’te GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır."



BİLET FİYATLARI