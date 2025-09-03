Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı: Barış Alper Yılmaz kararı!

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Gaalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındayer almaya hak kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

BARIŞ ALPER KARARI

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Barış Alper Yılmaz da kadroda yer buldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo, kadroda yer aldı.



Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor:



Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.