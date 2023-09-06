Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.

Sarı kırmızılılarda yeni transfer Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra, takımdan ayrılması beklenen Leo Dubois ve Fredrik Midtjsö UEFA'ya verilen 23 kişilik listede yer almadı.



Son transferler Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ise kadroya dahil edildi.

Galatasaray'ın kadrosunda şu isimler yer aldı:



Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında 20 Eylül'de Kopenhag'ı konuk edecek.

3 Ekim'de Manchester United deplasmanına çıkacak Okan Buruk'un ekibi, 24 Ekim'de Bayern Münih'i ağırlayacak. Alman devine 8 Kasım'da konuk olacak. Sarı kırmızılılar, 29 Kasım'da Manchester United ile Rams Park'ta karşılaşacak. Son maçtaki rakip ise 12 Aralık'ta Kopenhag.



Elemelerde Zalgiris Vilnius, Olimpia Ljubljana ve Molde'yi saf dışı bırakan Galatasaray, 4 yıl sonra Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.

