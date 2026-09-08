Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda 3 eksik

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz takımı Sporting ile karşılaşacak.



Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın TSİ 22.00'de Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak.



Sarı-kırmızılıların bu müsabaka için kamp kadrosu da belli oldu. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo kafilede yer almadı. Öte yandan Günay Güvenç ise listeye alınmadı.

KAMP KADROSU



Galatasaray'ın, Sporting maçı kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov."