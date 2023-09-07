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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Kopenhag maçı tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek Galatasaray'ın maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Galatasaray'ın ilk maçı ise Danimarka ekibi Kopenhag ile olacak. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Kopenhag maçı tarihi

UEFA 'nde 2023-24 sezonu grup aşamasında turnuvadaki tek Türk temsilcisi , A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile maçlar yapacak. İşte, 'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihi...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, "Kupa 1"deki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU BELLİ OLDU

A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Galatasaray'ın 23 kişilik kadrosu belli oldu.

İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımından transfer edilen Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez, kadroda yer aldı.

Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu ise kadroya giremedi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu.

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