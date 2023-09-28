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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Manchester United-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanan ilk maçta Kopenhag'la 2-2 berabere kalan Galatasaray, deplasmanda Manchester United karşısında puan arayacak. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Manchester United-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri

Şampiyonlar ligi A Grubu 2. maçında ve karşı karşıya gelecek. A grubunda 1 puanı bulunan , Manchester United deplasmanında 3 puan arayacak. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United-Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü yapılacak.

Old Trafford Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHLERİ

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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