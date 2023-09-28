Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Manchester United-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar ligi A Grubu 2. maçında Manchester United ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. A grubunda 1 puanı bulunan Galatasaray, Manchester United deplasmanında 3 puan arayacak. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Manchester United-Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü yapılacak.



Old Trafford Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ



20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag



3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray



24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih



8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray



29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United



12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray