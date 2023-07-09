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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?

Süper Lig'de geride kalan 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan yer alacak. Sarı kırmızılı ekibe gönül veren taraftarlar da ön eleme maç tarihine odaklandı. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?



Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan , 'ne 2. ön eleme turunda katılacak. Turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hakkında bilgiler...

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY'IN ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın da yer alacağı ikinci ön eleme turu ilk maçları 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları 1-2 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak.

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