Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?





Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda katılacak. Turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM?



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



GALATASARAY'IN ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray'ın da yer alacağı ikinci ön eleme turu ilk maçları 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları 1-2 Ağustos tarihlerinde yapılacak.



Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak.

