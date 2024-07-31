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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ve ön eleme maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Geçen sezon ikinci ön eleme turundan başlayan ve 3 takımı geçerek kendisini Devler Ligi gruplarına atan sarı-kırmızılılar, bu kez tek takımı geçerek aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman?

gelecek sezon Türkiye'yi 'nde temsil edecek. Turnuvaya play-off turundan başlayacak olan sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri de belli oldu. Galatasaray bu turu geçerse Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ve 15.64 milyon Euro katılım parası alacak. Ayrıca grupta her galibiyet 2.8 milyon Euro, her beraberlik 930 bin Euro gelir getirecek.

GALATASARAY'IN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak.

Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek.

Galatasaray'ı play-off turunda Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Kızıl Yıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Dinamoz Zagreb (Hırvatistan) ve PAOK (Yunanistan) gibi dişli rakipler bekliyor.

Maccabi Tel Aviv (İsrail), Bodo Glimt (Norveç), Ferençvaroş (Macaristan), Karabağ (Azerbaycan), Slovan Bratislava (Slovakya) diğer olası rakipler.

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