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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atladı. Bu turda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu)

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu)

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UEFA 2. ön eleme turu rövanşında konuk ettiği Zalgiris'i 1-0 yenip tur atladı.

3. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'ın play-off turundaki rakipleri de belli oldu.


Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Antwerp

Rakow-Aris

Molde-Klaksvik

Slovan Bratislava-Maccabi Haifa

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURALARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek.

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