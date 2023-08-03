Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Galatasaray konuk ettiği Zalgiris'i 1-0 yenip tur atladı.
3. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'ın play-off turundaki rakipleri de belli oldu.
Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Antwerp
Rakow-Aris
Molde-Klaksvik
Slovan Bratislava-Maccabi Haifa
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURALARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek.
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