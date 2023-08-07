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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Oljmpija Ljubljana'yı elemesi durumunda Play-off'larda Klaksvik - Molde karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu

, UEFA 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar Play-off aşamalarını da geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanş maçları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü oynanacak.

TSİ 22.00'de  başlayacak mücadele, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak

Galatasaray, Oljmpija Ljubljana maçının kadrosunu açıkladı: 5 isim eksik

Galatasaray, Oljmpija Ljubljana maçının kadrosunu açıkladı: 5 isim eksik

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