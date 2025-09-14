Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibinde sakatlık

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt, sağ bek Rasmus Kristensen'in sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun ligde Bayer Leverkusen ile oynanan maçta kas sakatlığı yaşadığı kaydedildi.



Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak.