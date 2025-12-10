Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları ve güncel puan durumu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları ve güncel puan durumu
Monaco yenilgisi sonrası 17.sıraya gerileyen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde iki dev maçı kaldı. İşte ayrıntılar ve puan durumu...

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.

 

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 6 maç sonunda 3 galibiyet elde edip 9 puan topladı.

KALAN MAÇLAR

 

Galatasaray, Devler Ligi'ndeki kalan maçlarında sırasıyla Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek. 

 

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
 

  1. Arsenal - 15
  2. Bayern Münih - 15
  3. Atalanta - 13
  4. PSG - 12
  5. Inter - 12
  6. Real Madrid - 12
  7. Atletico Madrid - 12
  8. Liverpool - 12
  9. Tottenham - 11
  10. Borussia Dortmund - 10
  11. Chelsea - 10
  12. Manchester City - 10
  13. Sporting - 10
  14. Barcelona - 10
  15. Newcastle United - 9
  16. Marsilya - 9
  17. Galatasaray - 9
  18. Monaco - 9
  19. PSV - 8
  20. Bayer Leverkusen - 8