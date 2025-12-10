Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları ve güncel puan durumu
10.12.2025 01:26
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Monaco yenilgisi sonrası 17.sıraya gerileyen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde iki dev maçı kaldı. İşte ayrıntılar ve puan durumu...
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 6 maç sonunda 3 galibiyet elde edip 9 puan topladı.
KALAN MAÇLAR
Galatasaray, Devler Ligi'ndeki kalan maçlarında sırasıyla Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
- Arsenal - 15
- Bayern Münih - 15
- Atalanta - 13
- PSG - 12
- Inter - 12
- Real Madrid - 12
- Atletico Madrid - 12
- Liverpool - 12
- Tottenham - 11
- Borussia Dortmund - 10
- Chelsea - 10
- Manchester City - 10
- Sporting - 10
- Barcelona - 10
- Newcastle United - 9
- Marsilya - 9
- Galatasaray - 9
- Monaco - 9
- PSV - 8
- Bayer Leverkusen - 8