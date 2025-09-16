Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının hakemi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
HAKEM BELLİ OLDU
Galatasaray'ın Frankfurt deplasmanında oynayacağı mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:
18 Eylül Perşembe TSİ 22.00 – Eintracht Frankfurt – Galatasaray
30 Eylül Salı TSİ 22.00 – Galatasaray – Liverpool
22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45 – Galatasaray – Bodo/Glimt
5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00 – Ajax – Galatasaray
25 Kasım Salı TSİ 20.45 – Galatasaray – Union Saint-Gilloise
9 Aralık Salı TSİ 23.00 – Monaco – Galatasaray
21 Ocak 2026 TSİ 20.45 – Galatasaray – Atletico Madrid
28 Ocak 2026 TSİ 23.00 – Manchester City – Galatasaray
- Etiketler :
- Şampiyonlar Ligi
- Eintracht Frankfurt
- Galatasaray