NTV.COM.TR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının hakemi belli oldu

, UEFA ilk haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

HAKEM BELLİ OLDU

'ın Frankfurt deplasmanında oynayacağı mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının hakemi belli oldu - 1 İtalyan hakem Marco Guida, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Alvaro Morata'nın Milan döneminde Genoa maçını yönetmişti.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

’ın fikstürü şu şekilde:

18 Eylül Perşembe TSİ 22.00 – Eintracht Frankfurt –

30 Eylül Salı TSİ 22.00 – Galatasaray – Liverpool

22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45 – Galatasaray – Bodo/Glimt

5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00 – Ajax – Galatasaray

25 Kasım Salı TSİ 20.45 – Galatasaray – Union Saint-Gilloise

9 Aralık Salı TSİ 23.00 – Monaco – Galatasaray

21 Ocak 2026 TSİ 20.45 – Galatasaray – Atletico Madrid

28 Ocak 2026 TSİ 23.00 – Manchester City – Galatasaray

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...